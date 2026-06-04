パニック発作にどう対処すればいい？具体的な対処法も紹介 パニック発作への対処法 パニック発作が起こった場合、自分でコントロールするのは困難です。普段から周囲の人に自分の症状を話しておくと、協力を得やすいでしょう。 周囲の人の協力で呼吸数を調整 前の記事でご紹介した「戦うか、逃げるか反応」がとても強くなってあらわれるのが「パニック発作」だといえるでしょう。この発作は心身の危機に対する「自律