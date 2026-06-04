終わりが好印象だと全て良し！人との関係性において、あらゆる課題の解決に必要不可欠な「新近効果」の活用法 終わりが好印象だとすべてよし 新近効果の活用法 「終わりよければすべてよし」ということわざがあるが、その通りである。 対人関係におけるこれは「新近効果」と言われるもので、人は最後の情報によって印象が左右されるというもの。米国の心理学者N・H・アンダーソン博士が行った実験で、いくつかのパタ