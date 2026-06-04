イスラエルとレバノンは、親イランの武装組織ヒズボラの敵対行為停止を条件とする停戦を実施することで合意した。両政府は共同声明を発表し、代理組織を通じたものであれ、他の侵略行為であれ、イランによる攻撃が中東の安定を損なうとして非難した。米アクシオスの報道によると、レバノン政府当局者は米国に対してイランの代理組織であるヒズボラは完全な停戦に従う用意があると伝えたようだが、ヒズボラがレバノン政府の決定に