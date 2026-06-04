リンクをコピーする

東京時間10:08現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.23（-0.79-0.82%） イスラエルとレバノンの停戦合意を受けてやや軟調も、下げ幅は限定的。