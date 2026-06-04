東京時間10:08現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23517.00（-53.00-0.22%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4474.30（+7.40+0.17%） ※東京金先物は5分程度の遅れ イスラエルとレバノンの停戦合意を受けてNY金先は反発。東京金はNY市場での金先の下げなどから軟調