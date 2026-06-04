USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.225.926.366.40 1MO7.335.186.366.30 3MO7.825.426.746.54 6MO8.255.737.186.91 9MO8.445.987.517.12 1YR8.626.387.877.34 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.268.107.37 1MO6.837.716.52 3MO7.348.086.63 6MO7.958.606