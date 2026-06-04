6月3日（水）放送のABCラジオ『おはようパーソナリティ小縣裕介です』に、阪神タイガースの高寺望夢選手がインタビューで登場した。矢野燿大元監督から「一年間出続けたら首位打者取れる器だ」と絶賛される逸材だが、本人は「まだちょっと成長が必要だと思います」といたって謙虚だ。 ©️ABCラジオ 番組はABCラジオスペシャルウィークの企画として、連日タイガースの選手や監督にイ