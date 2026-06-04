「市場を選んだら、あとは大きく仕込んで一気に勝負するしかない」――そんな思い込みから多額の先行投資をして失敗する会社員を、大野克也氏は何人も見てきたと語る。自身のスモールビジネスを1年で2.1億円で事業売却へと導いた同氏が実践してきたのは、その真逆のアプローチだ。数千円のリスクで市場の反応を確かめ、手応えを掴んでから仕組みを構築する。この順番を守ることが、月10万円を確実に手にするための最短ルートだと