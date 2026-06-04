全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）などでつくる「米穀安定供給確保支援機構」は４日、今後３か月間のコメ価格の見通しを示す指数（５月調査）が前月調査から５ポイント低い２３だったと発表した。先安感を示す５０未満となるのは８か月連続で、同じく２３だった２０２１年８月以来４年９か月ぶりの低水準となる。在庫の積み増しなどを背景に、引き続き今後価格が下がるとの見方が優勢となっている。