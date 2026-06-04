国民民主党は中東情勢を受けた今年度補正予算案について賛成する方向で検討に入ったことがわかった。関係者が4日、FNNの取材に明らかにした。4日午後の衆院予算委員会での質疑などを踏まえ、最終的に判断する方針。補正予算案は4日に衆院、5日に参院でそれぞれ質疑と採決が行われ、その後、成立する見通し。
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