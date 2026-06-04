長崎ヴェルカは6月4日、イヒョンジュンがサンアントニオ・スパーズの一員として「NBA SUMMER LEAGUE 2026」に出場することを発表した。 韓国出身で現在25歳のヒョンジュンは、201センチ95キロのスモールフォワード。デイビッドソン大学出身で、Gリーグのサンタクルーズ・ウォリアーズでプレー経験を持つ。 大阪エヴェッサに続き、Bリーグ2チーム目となった長