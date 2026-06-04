日本エム・ディ・エムは小動き。３日取引終了後、上場維持基準への適合に向けた計画を作成したと発表した。今年３月末時点で「流通株式時価総額」の基準に適合せず、２０２７年３月末まで改善期間入りとなったため。収益力強化や資本効率の改善、ＩＲ・情報開示の強化に取り組むとともに、プライムからスタンダード市場への移行を目指すという。これを受けた株価の反応は限定的となっている。 出所：MINKABU PRESS