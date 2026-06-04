４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円９１銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。 ３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円０７銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢の先行き不透明感に加え、強い米経済指標を手掛かりに一時１６０円０９銭まで上伸した。 この日の東京市