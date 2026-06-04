千葉銀行や横浜フィナンシャルグループ、ふくおかフィナンシャルグループが堅調。全体相場が調整色を強めるなか、地銀株の逆行高が目立ち、メガバンクも下値の堅さを示している。日銀の植田和男総裁は３日夕方、東京都内で講演し、「先行き、経済の下振れリスクに比べて、物価の上振れリスクが高まると判断される場合」には、経済や金融市場への悪影響を防ぎ、物価安定目標を持続的・安定的に実現していくという観点