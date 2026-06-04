「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、メディアリンクスが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ４日の東京市場で、メディアＬは反発。全体相場が軟調地合いとなるなか、低位材料株を物色する動きとなっているようだ。同社は５月２１日に、ＮＴＴ傘下のＮＴＴスマートコネクトとの業務提携に基づき、大容量光ネットワーク「ＩＷＡＮ」を用いたメディア伝送の