アイ・エス・ビーが底堅い。３日の取引終了後、シンガポールに本拠を置く投資運用会社のアクシウム・キャピタルがアイエスビー株の買い増しに動いていたことが明らかとなり、思惑視した買いが入ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、保有割合は１０．０１％から１１．３４％に上昇した。報告義務発生日は５月２７日。変更報告書のなかでアクシウム・キャピタルは「株主価値・企業価値の向上に向け