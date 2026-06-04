横浜FCは4日、2028年からの新戦力として日本体育大のGK原田眞透(20)の加入が内定したと発表した。静岡県出身の原田は、ジュビロ磐田U-15から日体大柏高を経て日本体育大へ。2025年度にはデンソーカップチャレンジU-20全日本大学選抜や関東大学選抜としてもプレーしている。クラブは公式サイトで「最後の砦としてゴールを守る一方、左右両足から繰り出す正確なキックでビルドアップに参加し攻撃でもチームに貢献する。また、