栃木シティは3日、ブレゲンツ(オーストリア2部)と戦略的パートナーシップを締結することを発表した。また、栃木Cのエクスクルーシブパートナーである日本理化グループがブレゲンツに出資を行い、クラブ代表の大栗崇司氏がブレゲンツのChairman & Sporting Director(代表取締役会長兼GM)に就任することも併せて伝えている。栃木Cは公式サイトで「本協定は、スポーツ・経済・文化の各分野において相互交流を図り、両クラブ