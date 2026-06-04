近年、IBSの食事療法として注目されているのが「低FODMAP食」です。FODMAPとは、小腸で吸収されにくい発酵性の糖質の総称で、大腸でガスや水分を増やし、腹部膨満感や下痢の原因になることがあります。小麦・玉ねぎ・乳製品・りんごなど、日常的に口にする食品にも多く含まれています。すべてを避ける必要はなく、自分がどの食品に反応しやすいかを把握することが第一歩です。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院