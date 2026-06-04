出前館は、すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の3ブランドによる同時開催の「半額祭」を、6月4日から10日までの期間限定で実施する。【写真】「ガスト」チーズINハンバーグ弁当が半額など今回のキャンペーンは、出前館史上初となる3ブランド同時開催の大型企画。本格的な梅雨シーズンを迎え、外出や買い物が億劫になりがちな時期に、自宅で手軽に人気ファミリーレストランの味を楽しん