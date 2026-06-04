【アトランタ（米ジョージア州）＝平沢祐】米大リーグのオールスター戦（７月１４日）の先発野手を決めるファン投票が３日に始まった。ナ・リーグでは指名打者（ＤＨ）部門でドジャースの大谷、外野手部門でカブスの鈴木、ア・リーグは一塁手部門でホワイトソックスの村上、三塁手部門でブルージェイズの岡本が候補に入った。大谷が選ばれれば６年連続６度目、ほかの３人は初となる。投票は２段階。１次投票は２５日までで、最