日経平均株価がわずか1週間という短期間で6,000円幅もの急騰劇を演じ、史上最高値となる6万7,000円の金字塔を打ち立てた。さらに6月3日の前場で一時的に6万8,000円台も突破した。市場全体が熱狂と疑心暗鬼に揺れるこの強烈な大相場の最前線で、機関投資家は一体何を見極め、どのように牙を研いで立ち回っているのか。今回は、国内グロース・IPO株のスペシャリストであり、独自のファンダメンタルズ分析で市場のミスプライスを