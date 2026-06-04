Snow Man・岩本照が主演し、和希そらがヒロイン役を務めるミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』が、9月5〜24日に東京・EXシアター有明、10月2〜8日に大阪・オリックス劇場にて上演されることが決定。共演キャストとして、尾上寛之、青野紗穂、壮一帆、鶴見辰吾、宮原浩暢、佐藤真弓が出演するほか、木村美桜と坂本愛来がダブルキャストを務めることが発表された。【写真】『タイムトラベラーズ・ワイフ』日本版全キャスト