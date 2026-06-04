JFAがW杯メンバーのユニフォームネームと背番号の一覧を発表した日本サッカー協会（JFA）は6月3日、国際サッカー連盟（FIFA）よりFIFAワールドカップ2026に参加する各チームの登録選手一覧が発表されたことに伴い、日本代表のユニフォームネームと背番号の一覧を発表した。今大会において着用予定のネームと背番号が明らかになり、14番の伊東純也（ゲンク）は「ITO」、18番の上田綺世（フェイエノールト）は「AYASE」となる。