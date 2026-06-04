人工知能（AI）半導体ブームの中心に立つエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）の動きに韓米の証券市場が同時に揺れ動いている。企業の業績や財務諸表よりもフアンCEOの発言とスケジュールが株価を動かす、いわゆる「ジェンスン・フアン効果」だ。フアンCEOは2日に台湾の台北で開かれた「コンピューテックス2026」で米半導体企業マーベル・テクノロジーについて「1兆ドル規模の企業に成長するだろう」と評価した