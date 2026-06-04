4月の「駿河湾フェリー」の利用者は5527人で1便あたりの徒歩乗船者数に関しては、おととし2024年の同じ月を上回りました。「ふじさん駿河湾フェリー」によりますと、「駿河湾フェリー」の4月の利用者は、おととし2024年の同じ月に比べ4953人減り5527人でした。2026年のゴールデンウィーク期間中は、料金を改正し運賃の増額を行ったものの、1便あたりの輸送人員は2024年の同じ月とほぼ同水準だったこ