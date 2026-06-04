韓国の酒類メーカー、ハイト眞露（ジンロ）の「JINROハウスワイン」の空き瓶に入った手書きの手紙が日本の海岸で発見され、SNSをにぎわせている。3日、グローバルSNSプラットフォームThreads（スレッズ）によると、ある日本人が「ビーチコーミング（海岸に漂着した物を拾う活動）をしていてメッセージボトルを見つけた」と投稿した。添付された写真には、JINROハウスワイン特有の緑色の瓶と赤いキャップがはっきりと写っており、瓶