トランプ米大統領が3日（現地時間）、イランとの終戦交渉が順調に進んでいると明らかにした。また、今週末にも終戦覚書（MOU）合意の可能性があると伝えた。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで大統領令に署名を終えた後、記者団から「イランがクウェートを攻撃したが、米・イラン間の停戦協定は依然として有効か」と問われると、米国が先に原因を提供したという趣旨で回答した。トランプ大統領は「すべてに理由があり、昨夜