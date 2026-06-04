じゃれ合う「珍珍」と「芊喜」。（３月２０日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月4日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、米国から返還されたパンダの「珍珍（ジェンジェン）」が、代理母として育てている「芊喜（チエンシー）」とじゃれ合う様子が撮影された。