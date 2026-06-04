２日、青島港を出港するコンテナ船。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）【新華社青島6月4日】中国交通運輸部が発表した最新のデータによると、山東省青島港の今年1〜4月の貨物取扱量は前年同期比3.9％増の2億5117万トンだった。コンテナ取扱量は8.1％増の1153万TEU（標準コンテナ換算）となっている。２日、青島港のふ頭で積み下ろしを行うコンテナ船。（ドローンから、青島＝新華社配信／張進剛）２日、青島港を出港す