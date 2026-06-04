1953年、青森県で一家7人が惨殺される「新和村一家7人殺害事件」が起きた。犯人は実家を追われ、極貧生活を送っていた24歳の三男。のちに都市伝説「杉沢村伝説」のモデルとなった凶悪事件はなぜ起きたのか？鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆貧しい村で生まれた三男が⋯1953年（昭和28年）12月12日、青森県中