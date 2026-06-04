没後約17年を経て、鮮烈なパフォーマンスはいまだ人々の記憶に刻まれる。 マイケルに人生を変えられたふたりが、彼の独自の才能を語り合った。【画像】映画『Michael／マイケル』の場面写真を一気に見る西寺郷太（左）とTAKAHIRO撮影＝石川啓次／文藝春秋スーパースターが登場した衝撃──世紀のスーパースター、マイケル・ジャクソンは何が凄かったのか？音楽とダンスの両面から彼の「特異点」について語っていただきます。