和食の定番「肉じゃが」は、いつから存在していたのか。レシピの歴史をひもとくと、文献上の初出は1964年＝東京オリンピックの年である。当時の肉じゃがはどのように作っていたのか？人気料理研究家・樋口直哉氏の新著『日本の定番料理10の謎ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』（NHK出版）から一部抜粋し、お届けする。【写真】この記事の画像を見る「昭和の肉じゃが」はどのように作られていたのか©NOBU/イ