1日にソフトバンクグループの時価総額がトヨタ自動車を上回って国内の上場企業で1位を獲得した。ソフトバンクグループの株価はこの日に先週末比で14％も高い8541円で取引を終えた。5月30日にソフトバンクグループがフランスのAIインフラ整備に5年間で450億ユーロを投資する計画を発表しており、経済成長をけん引するAI領域への投資マネーを呼び込んだ形だ。 関連記事：1ヵ月で株価約3万円上昇キ