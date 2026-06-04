福島市で2日、クマが工場敷地内や住宅街などで人を次々に襲い、工場内に居座った。麻酔銃が命中したものの効かず、その後逃走した。専門家は捕獲まで長期戦になる可能性があると指摘する。一方、北海道では400kg級とみられる巨大ヒグマも撮影された。通学路や住宅街を猛スピードで駆け回る2日午前6時半頃、福島市で人々を次々に襲ったクマ。パニック状態に陥ったとみられるクマは、街を猛ダッシュで駆け抜け、身を隠すように工場内