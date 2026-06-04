〈「陸上界で都市伝説のように語られてきた」箱根駅伝“ナゾの名門校”「ガル高」は実在するのか？ ケニアを訪れた記者が目撃した“衝撃的な光景”〉から続く“幻の名門校”と信じてケニアへ飛んだ著者を待っていたのは、陸上トラックすらない普通の女子校だった――。箱根駅伝で活躍したケニア人ランナーたちの出身校として知られる「ガル高」。しかし、現地で取材を進めるほど、その存在は謎を深めていく。なぜ“ガル高出身者