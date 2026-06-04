4日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前日比21銭円安ドル高の1ドル＝159円91〜92銭。ユーロは09銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円59〜63銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の不透明感から「有事のドル買い」が優勢だった。市場関係者は「政府・日銀による為替介入への警戒感も引き続きある」と話した。