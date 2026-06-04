テレビ朝日の久保田直子アナウンサーが３日、インスタグラムを更新。母校の「卒業生が集まる会」に参加したことを報告した。久保田アナは「先日卒業生が集まる会があり母校へ〜。懐かしい友人や先生方と再会したら、、高校時代こんな表情でいつもゲラッゲラ笑っていたよな〜という顔に戻っていました」と笑顔の自身の写真や校内の写真をアップした。「留年しているため、２学年にわたって友達がいるありがたさも実感しました