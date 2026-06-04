3日夕方、秋田市河辺北野田高屋の草地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと3日午後5時20分ごろ、秋田市河辺北野田高屋字小高の草地にクマ1頭がいるのを、70代の男性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約50メートルで、付近には河辺中学校や北野田公園アリーナなどがあります。2日にクマに襲われて死亡したとみられ