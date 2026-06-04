巨人のブルペンで、どんな過酷な場面でも淡々と投げ抜く「便利屋」。2011年から9年間にわたり、主に中継ぎとして活躍した田原誠次さんの処世術は、ビジネスパーソンにも通ずる仕事術に満ちていました。 2020年に現役を引退後、工場でセカンドキャリアをスタートさせ、現在は沖データコンピュータ教育学院硬式野球部でコーチを務める田原さん。著書『巨人をクビになりハローワークに通