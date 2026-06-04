◆オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」で“背徳のミートフェア”を体験。肉とチーズに満たされるビュッフェを編集部レポJR新浦安駅から徒歩1分、オリエンタルホテル 東京ベイ内にあるレストラン「グランサンク」では、2026年5月9日（土）から2026年8月31日（月）まで「背徳のミートフェア」を開催中。食欲を刺激する、インパクトたっぷりの料理の数々が勢揃いします。今回体験したのは、7月3日（金）まで提供の前半メニュ