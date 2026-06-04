◆ひとりで気兼ねなく過ごせる、カウンター席のあるカジュアルフレンチ5選。3,000円台〜のランチで自分にプチご褒美画像：BistroNOHGA／NOHGAHOTELUENOTOKYO、Inoubliable※画像はイメージですいつも忙しくがんばっているあなた。たまにはひとりゆっくりと、フレンチのご褒美ランチを楽しみませんか？今回は、ひとりでも入りやすい、カウンター席のあるフレンチのランチを厳選。カウンターなら周りの目も気にならないし、シェ