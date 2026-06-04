元巨人監督の高橋由伸氏(51)が4日までに自身のインスタグラムを更新。ブルージェイズの岡本和真内野手（29）との2ショットを披露した。「少し前のことになりますが、カナダ・トロントまで岡本に会いに行ってきました」と書き出すと、Tシャツ、短パン姿の岡本と、紺のセットアップ姿の自身の球場での2ショットをアップ。「元気そうでなにより。怪我に気をつけながら、残りのシーズンも頑張ってもらいたいです」とつづり、ハッ