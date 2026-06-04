きのう夜、東京・渋谷区の自宅で30代の男性をレンチで殴るなどして重傷を負わせたとして、53歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで警視庁に緊急逮捕されたのは、東京・渋谷区に住む職業不詳、遠藤祐里容疑者（53）です。警視庁によりますと、遠藤容疑者はきのう午後9時ごろ、自宅マンションの一室で、30代の男性の顔や頭、腹をレンチなどで殴って重傷を負わせた疑いがもたれています。2人は知人関係で、30代の男性が遠藤容疑者の自