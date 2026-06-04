人気キャバ嬢でインフルエンサーの、ゆいぴすが3日夜、Xを更新。糖尿病治療薬「マンジャロ」をダイエット目的で使用し、効果があると発言・発信したことが薬機法（医薬品医療機器等法）違反に当たると指摘され、炎上している件について謝罪した。「今回のマンジャロに関する件につきまして、誠に申し訳ございませんでした。不快な思いをされた方、不安な思いをされた方、そして日頃より応援してくださっている皆さまに、心よりお詫