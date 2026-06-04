東京女子プロレス上福ゆきインタビュー後編（前編；壮絶なアメリカ生活と、"巣鴨のレディー・ガガ"から東京女子のリングに上がるまで＞＞）芸能事務所からの独立、バイク誌編集部への表紙起用の直談判など、既存の枠にとらわれない独自のキャリアを築いてきた上福ゆき。インタビュー後編では、2023年から始まったアジア遠征の真意、上原わかなとのタッグ「Ober Eats」、そして6月7日の後楽園ホール大会で控える荒井優希とのプ