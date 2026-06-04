東京女子プロレス上福ゆきインタビュー前編東京女子プロレスにおいて、唯一無二の存在感を放ち続ける上福ゆき。173cmの長身から繰り出される美しい蹴り技と、物事を俯瞰で見つめるクールな知性。そして誰よりも熱いプロレスへの情熱を併せ持つ彼女は、いかにして形成されたのか。６月７日、後楽園ホールでの最高峰・プリンセス・オブ・プリンセス王座初挑戦を控えた彼女に、波乱万丈の生い立ちからプロレスデビュー、知られ