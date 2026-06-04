ホンダF1・折原伸太郎 インタビュー後編（全２回）今年から新たにアストンマーティンと組んで、第５期のワークス活動を再開させたホンダだが、オフシーズンのテスト走行からマシンに異常振動が発生し、開幕後も完走さえままならない状況が続いた。それでも第３戦の日本GPでフェルナンド・アロンソが初完走すると、徐々に戦える状況になってきた。ホンダF1の現在地は？今後の復活プランは？F1カメラマンの熱田護がホンダの