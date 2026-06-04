ホンダF1・折原伸太郎 インタビュー前編（全２回）今年から新たにアストンマーティンと組んで、第５期のワークス活動を再開させたホンダだが、オフシーズンのテスト走行からマシンに異常振動が発生し、開幕後も完走さえままならない状況が続いていた。それでも第３戦の日本GPでようやくフェルナンド・アロンソが初完走を果たすと、続くマイアミGPでアロンソとランス・ストロールがダブル完走。第５戦のカナダGPではアロンソが