太りにくい体を手に入れるにはどうすれば良いか。生活習慣病の専門医・青木厚さんは「現代人の体は、常に栄養が入り続けることで本来の代謝機能が働きにくくなっている。一定の空腹時間を設けることで、脂肪燃焼や抗炎症作用を担う“ケトン体代謝”が活性化する」という――。（第4回）※本稿は、青木厚『「空腹」は最高の健康習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pain au chocolat※写真はイメージ